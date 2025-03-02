夜店DJ變「留聲機」古典音樂獎得主 男高音泰特曼首訪台

2024年獲英國「留聲機」雜誌頒發古典音樂獎得主泰特曼首度訪台，將帶來多首重量級歌劇男高音曲目；泰特曼從原本是夜店DJ到現在世界級男高音的演唱生涯，不曾放棄也充滿戲劇性。

強納森．泰特曼（Jonathan Tetelman）出生於智利，7個月大時被美國夫婦收養，在新澤西州長大，2011年拿到曼哈頓音樂學院學位，後來進入曼尼斯音樂學院攻讀碩士，他被研究所教授指出他不是男中音而是男高音，但學生貸款的負荷再加上進入撞牆期，他決定先去夜店工作擔任DJ賺錢，也思考下一步。

泰特曼表示，他心中還是對聲樂家生涯有所憧憬，於是給了自己6個月時間，賣掉了所有DJ轉盤揚聲器，集中精力，有系統聆聽帕華洛帝、卡羅素等歷史錄音，了解他們是如何使用自己的發聲區域；也找到新的聲音指導雕琢，不曾放棄至今，泰特曼已成同世代男高音佼佼者，持續在舞台分享動人歌聲。

根據新象藝術提供的新聞資料，泰特曼在環球唱片錄製首張專輯「詠嘆調（Arias）」深獲好評，2024年是普契尼逝世一百週年，他錄製「偉大的普契尼」專輯向這位歌劇巨擘致敬，獲英國「留聲機（Gramophone）」雜誌頒發年度最佳古典音樂專輯獎，被形容為「音色如金，表達流暢，溫柔與熱情並重」。

泰特曼現在已經登上維也納國家歌劇院、薩爾茲堡音樂節及大都會歌劇院等重要舞台開唱。泰特曼表示，現在的歌劇環境已經與上一個世代不同，更有許多新樂迷是第一次聽歌劇，「我的首要任務是持續提升歌唱技巧，將最好的藝術呈現與觀眾分享。」

泰特曼這次訪台演唱曲目聚焦19世紀末期的歌劇與風格作品，從浪漫寫實主義（Verismo）義式歌劇經典，到娛樂性與藝術性兼具，結構短小、風格輕巧又帶點諷刺的輕歌劇作品，以及少見源於西班牙宮廷，圍繞著馬德里（Madrid）生發與產出的查瑞拉歌劇（Zarzuela）作品，宛如歌劇盛宴。

歌劇男高音泰特曼與NSO音樂會將於3月2日演出，地點在台北國家音樂廳，由法國指揮家弗雷德里克．查斯林（Frédéric Chaslin）指揮NSO國家交響樂團演出。