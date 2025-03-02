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今明暖如夏逾30度 吳德榮：周二起「春寒雨若泉」驟降逾15度

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今明暖如夏逾30度 吳德榮：周二起「春寒雨若泉」驟降逾15度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明兩天各地仍是多雲到晴好天氣，高溫逾30度，溫暖炎熱，早晚稍涼。本報資料照片
今明兩天各地仍是多雲到晴好天氣，高溫逾30度，溫暖炎熱，早晚稍涼。本報資料照片

今明兩天高溫逾30度，但周二起要變天了，又濕又冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3422-2025-03-01-21-36-24）指出，昨日各地區最高氣溫約在30至33度，今、明(2、3日)兩天台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧；花東偶有零星、少量飄雨的機率；白天「溫暖如夏」早晚稍涼，本島各地區的最高氣溫升至30度以上。

今日西半部空氣品質仍不佳，吳德榮說，戶外活動應注意；各地區氣溫為：北部16至31度、中部16至32度、南部16至33度及東部19至30度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周二(4日)鋒面通過，伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展(首波春雷乍響)的機率，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈(前日高溫30度以上、當晚低溫15度左右，超過15度)變化。

吳德榮說，周三至下周日(5至9日)北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波的水氣通過，伴隨降雨且偶有較大雨勢，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態；其他地區亦有明顯變化，要注意調適。各國模式模擬這波冷空氣，台北測站約可降至14或15度，為「東北季風」的機率略高於「大陸冷氣團」，但少部分平地的最低氣溫仍可降至10度左右，應注意保暖。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，下周一、二(10、11日)冷空氣減弱氣溫回升，但仍有水氣通過，持續為易降雨、易起霧的型態。

吳德榮 氣溫 高溫

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