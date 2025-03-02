另類選服…心理諮詢 療癒了三明治世代

法律諮詢、接受陳情是民代主要的選民服務，但因心理諮商需求愈來愈多，新北市兩名藍綠議員與新北臨床心理師公會合作，提供「心理諮詢」的另類選民服務，頗受歡迎，諮詢民眾多為「三明治世代」，上有老、下有小，遇到更年期、青春期孩子教養問題等。

國民黨籍議員戴湘儀表示，這項選民服務的動機源自親身經驗，她從媒體人轉為從政，常感「不管做得怎麼樣，都會被講話」，加上選舉期間常被人討論外貌，一度壓力大到睡不著，為此求助身心科，當了議員就起心動念開設心理諮詢選服。

戴湘儀說，女生心裡的框架很多，服務處除提供一般心理諮詢，也辦主題活動，如七夕辦失戀講座、耶誕節開失眠講座，或與畫廊合作開手作香氛等療癒課程，今年將結合瑜伽，協助產後憂鬱的媽媽，也要透過心靈輔助犬與長輩、精障患者互動，療癒不同的選民對象。

戴湘儀服務處的心理諮詢從二○二三年十月開辦至今，從每月一天，到去年底提高為每月兩天，共三個時段，已辦理上百個場次；支付諮商師的費用每年約十幾萬元，都自掏腰包，「我也不敢開太多場，怕付不起」。

民進黨籍議員黃淑君是念台南女中時，因課業壓力大，一焦慮會感到難以呼吸，讓她成了學校輔導室的常客。當了議員，她除關注學校輔導室資源、心理假，也從二○二三年開辦心理諮詢，每月兩次，初期宣傳少，且中央也開辦青壯世代心理健康支持方案，因此沒人來報名，但隨著大眾更重視心理健康，現在諮詢人數趨於穩定。