員工福利…台積有解憂店 竹科設心衛站

竹科人壓力大，科技大廠把「解憂雜貨店」搬進廠區，當成員工福利，照顧身心健康。小型科技公司資源不足，新竹市衛生局三月進駐園區，設置心理衛生分站，陪伴竹科人走過壓力風暴。

台積電是國內早期少數設有專職心理師的科技大廠，還與外界合作，提供員工協助處理家庭、婚姻、人際關係等問題，連法律、財務等專業諮詢都有；去年諮商團隊從二家增為五家，還有英語心理諮詢服務。

新竹市衛生局表示，科技大廠有駐廠心理師或補助員工諮商費用，小型廠商資源不足，但員工壓力未必小；因此從三月起，衛生局向科管局承租園區空間，將設置東區社區心理衛生中心分站，讓竹科人就近使用；五月將邀請各廠人資主管舉辦工作坊，探討員工心理需求與對應資源。

工研院早在一九九○年就成立心理諮商室，人資處長吳素靜表示，特約心理師提供固定的諮詢時間，員工可上網預約、隱私性高，預約隔日即可諮商，地點就在工研院內，很方便。另在健康中心也有身心科門診，必要時可轉介接受心理諮詢。

吳素靜解釋，每名員工每年提供最多十五次諮詢，直系親屬或配偶也可使用，費用由工研院負擔；除了工作壓力，員工無法專心的原因也可能是家人，例如子女拒學、偏差行為等，就可安排子女到院內免費諮商。