想賺自費市場？病人計畫裝健保人工水晶體卻吃閉門羹

要裝進體內或用於手術過程的醫材，民眾力求安全性與品質，但國內醫材給付受健保總額限制，部分醫材開放差額給付，民眾自付差額比率高。專家指出，醫病資訊不對等，就診時醫師有如「銷售員」，一次拿出多種型錄說明各項醫材好處，病人要立即決策有其難度，也有病人就醫想用健保醫材，醫院卻以缺貨為由，鼓勵病人「多付一點」使用差額醫材，否則就要慢慢等進貨。

健保特材共擬會前委員、年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，民眾與醫師資訊高度不對稱，一般民眾難以區分醫材差別，只能被動在醫師建議下選用。劉桓睿表示，醫師向病患解釋特材時有如「銷售員」，需解釋不同特材優點與需付差額額度，醫療資訊門檻高，且有些特材如心臟支架等，使用情境非常緊急，病人或家屬幾分鐘內就要做出決策，只好摸摸口袋，「看能付多少錢，決定有哪種醫材。」

「最新、最貴醫材不一定最適合自己，民眾應破除迷思，但政府也要強化資訊易讀性。」醫改會執行長林雅惠表示，健保署雖有醫材比價網，但使用率偏低，且內容太過專業艱深，自己曾接獲病人反應，進行脊椎微創手術前，醫師在診間亮出五、六種醫材產品型錄，看得他一頭霧水，難以分辨自己該用健保醫材，或自付差額使用哪種品項。

林雅惠表示，人工水晶體是最常接到民眾反映遇到問題的特材之一，有民眾在大醫院就醫評估後，醫師告知使用健保給付人工水晶體即可，後續回到住家附近醫院要動手術時，醫師卻說「我們這裡沒有健保水晶體」，背後原因是誘導民眾自費，或醫院基於特定因素難以採購，或廠商缺貨等，則不得而知。

「民眾知情權需被強化，在就醫過程中沒有足夠時間了解，政府應提供額外資訊供民眾參考。」林雅惠表示，健保署自費醫材比價網不應只有比價功能，要全面納入健保、自付差額、全自費醫材品項，並提供適用對象及建議使用族群等，供民眾判斷。

劉桓睿表示，醫材與藥品不同，只要功能、使用方式稍有調整，廠商就會重新送件申請給付，且特材不像藥品能進行雙盲臨床試驗，例如一項骨科醫材置入民眾體內，後續恢復狀況雖能以腿部彎曲角度評估，但涉及病人術後生活習慣、復健情形等不同影響因子，難以科學評估，衛福部與廠商應該聯手研究，找出給付特材更全面評估方式。