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心理諮商貴 非科技人吃不消

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹報導
心理諮商示意圖。圖／AI生成
心理諮商示意圖。圖／AI生成

竹科生活圈壓力大，有心理師分析，竹科人重視心理健康，有較高意願和經濟能力尋求心理諮商與治療。不過，非科技新貴的上班族雖有穩定工作，但坊間諮商費用每次從一千五百到二千八百元不等，等於普通上班族一、兩天薪水，大喊吃不消。

竹科資深工程師Amber說，剛入職場不適應高壓工作，加上學用落差，跟不上進度遭主管責備，出現憂鬱、焦慮傾向；她求學時一路順遂，工作挫折導致自我貶低，幸好接觸到心理諮商，在心理師陪伴、擬定計畫，才熬過菜鳥期，提升抗壓性，面對挫折也不再鑽牛角尖。

正在職場衝刺的竹科吳姓工程師因與長官互動「卡卡」，上班期間常提心吊膽，就怕被盯上而動輒得咎。他利用衛福部提供的三次心理諮商，最後還追加了二次。

他表示，前三次諮商是政府的福利，但過程多在釐清他提出的問題，追加二次自費諮商，聽諮商師的回饋與建議，也擬定面對問題的行動方案，算有收穫，但花費數千元也是不便宜。

新竹的邱小姐不是科技人，薪水差竹科人一大截。她長期情緒不穩，最近遇上瓶頸盼求助諮商師，但新竹的諮商診所多，五十分鐘開價一千五百元到二千八百元，竟相當於她兩天的薪資，感嘆心理諮商真的是有錢人專利，擔心諮商要多次才見效，恐怕要花不少錢。

新竹市心理師公會理事長鄭智鳴分析，竹科人重視心理健康，也有經濟能力，有高意願尋求心理治療與諮商，來面對壓力與保持心理健康。

諮商心理師公會全聯會監事林世莉說，心理諮商若納入健保，可提前預防精神疾病，而不是等到發病才治療，長期壓力沒有宣洩，後面付出的代價成本更高。但台灣精神醫學會理事長王仁邦表示，健保母法只針對疾病給付，若修法將諮商納入健保，將稀釋健保資源。

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