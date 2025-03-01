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多項醫材在醫中心學自付差額逾5成 支架平均18.4%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署統計特殊醫材自費差額占率，民眾自付差額使用各項特材比率高，醫學中心心臟血管支架自付差額比率為18.4%。製表／元氣中心
衛福部健保署統計特殊醫材自費差額占率，民眾自付差額使用各項特材比率高，醫學中心心臟血管支架自付差額比率為18.4%。製表／元氣中心

衛福部健保署統計特殊醫材自費差額占率，民眾自付差額使用各項特材比率高，醫學中心特殊功能人工水晶體比率為36.6%、特殊功能人工心律調節器50.9%、特殊材質人工髖關節50.6%、特殊材質生物組織心臟瓣膜54.9%、特殊人工水晶體36.6%、心臟血管支架18.4%等。

醫材推陳出新，健保署針對部分醫材提供差額給付，主要是目前給付醫材已足敷使用，但民眾若要使用新醫材，可自付差額。從健保統計來看，對於要裝設進體內的醫材，許多民眾追求更多功能，健保給付基本品項，民眾自掏腰包補足差額，科技發展快速，預期民眾自費比率將愈來愈高。

醫改會執行長林雅惠說，醫材研發比藥品更快，如何加速新藥、新科技汰舊換新值得關注，衛福部健保署有病人醫療資訊資料庫，且已成立醫療科技評估專責單位，應藉大數據分析，了解醫材臨床使用情況並提出實證依據，建立監控、政策評估機制，合理汰換過時健保給付醫材，減輕民眾自費負擔。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，全球醫療科技不斷進展，國內醫材及藥品納保速度，卻受健保總額成長率不足而放緩，民眾就醫時自付差額，或自費使用醫材的比率逐年上升，根據統計，國人自費醫療比率已達31%，為全球第3高，若不擴大醫療費用支出，讓健保總額合理成長，恐釀成「有錢人才能負擔好醫材」的醫療階級化悲歌。

「健保署應對醫材設下監測機制，針對民眾自費、自付差額比率高的醫材，盡快啟動納保評估。」林雅惠表示，若某項特材民眾一直都在自費或自付差額使用，且比率高達8成，卻尚未成為健保全額給付品項，已反應臨床需求，就該進行檢討，提出汰換時程規畫，讓高占率特材進場，除能降低民眾經濟壓力，也提升治療保障。

醫改會過去發現，心臟塗藥支架民眾自費比率高達8成，卻未納入健保給付，積極倡議納保，最終健保署討論後決議採納意見，將其納入健保。林雅惠表示，過去健保醫材給付被詬病汰換速度慢，難讓新醫療科技納保，如今健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）已成立，應提升評估時效性，加速醫材汰換。

國內缺乏自費醫療監管單位。林雅惠表示，健保署雖能掌握健保醫材、自費差額醫材使用情況，但對於全自費品項卻無法監管，民眾自費負擔逐漸增加，政府應設法監管，了解自費醫材發展情況，及民眾自費額度，避免自費醫療讓民眾回到健保開創前，病人因病而貧的窘境。

健保署副署長龐一鳴說，健保署統計自付差額情形，定期向衛福部健保會報告，並考量預算情況，及健保會各利害關係人立場，決議是否汰換；為強化民眾對醫材認知，健保署推動醫療自費平台，已在準備階段，第一步就是納入醫材資訊，讓民眾依需求決定使用品項。

衛福部健保署統計特殊醫材自費差額占率，民眾自付差額使用各項特材比率高，特殊功能人工水晶體比率為36.6%、特殊功能人工心律調節器為50.9%、特殊材質人工髖關節為50.6%、特殊材質生物組織心臟瓣膜為54.9%。本報資料照片
衛福部健保署統計特殊醫材自費差額占率，民眾自付差額使用各項特材比率高，特殊功能人工水晶體比率為36.6%、特殊功能人工心律調節器為50.9%、特殊材質人工髖關節為50.6%、特殊材質生物組織心臟瓣膜為54.9%。本報資料照片

健保署 醫材

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