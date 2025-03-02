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科技人「三高」代價 幾乎無私人生活

聯合報／ 記者周宗禎趙容萱黃羿馨／連線報導
科技人高薪水、高工時、高壓力「三高」，工作壓力不小。圖為台積電。圖／聯合報系資料照片
科技人高薪水、高工時、高壓力「三高」，工作壓力不小。圖為台積電。圖／聯合報系資料照片

科技人壓力有多大？過來人說，台積電碩士員工年薪上看二百萬、博士三百萬起跳，但高薪水、高工時、高壓力「三高」不是喊假的，很多人生活只有工作。有工程師說，穿無塵衣長時間盯機台，常常得憋尿，日夜輪班更是常態，薪水不低，但很多人生病離職。

科技廠工程師分很多種，但都是高工時、高壓力，陳姓研發工程師說，研發人員看起來比較輕鬆，其實期限內交不出績效，心理壓力更大。

他表示，在無塵室盯機台雖沒那麼燒腦，但長時間站立盯著機台、穿無塵衣連上廁所都很麻煩，日夜輪班打亂生理時鐘，雖說薪水不低，但很多人撐不到三年，就因生病而離職。他同時間進公司的三名同學，因沒辦法適應高壓，都已離職去一般企業，薪水低一些，但輕鬆很多，也不再頭痛吃止痛藥。

有竹科工程師說，竹科雖然收入高，但工時太長，幾乎沒有私人生活；熬過菜鳥期結婚後，面臨事業衝刺與家人需要，常蠟燭兩頭燒，幾乎身心俱疲。過來人直言，很少沒有肩頸痠痛、焦慮失眠、自律神經失調等症狀。

南科大廠的林姓產線主管說，有萬全準備才有高良率，科技業如此，人也得如此，他每兩周就去復健科報到，透過一對一指導，放鬆僵硬部位、加強核心力量，才能有抗壓性；保養身體要花錢，但非常值得。

精神科醫師許景琦說，有高階女主管每月考核時，壓力大到焦慮、失眠、全身發抖，無法靜下來作業，臉上長壓力痘、唇疱疹等，最後來求診。南科周邊的身心科李姓醫師說，求診的多是新進員工，通常是短期的外部壓力造成，換工作或調整心態後，加上科技人比較理性，多數能改善。

新竹馬偕紀念醫院精神科主任吳易澄指出，科技業高壓、跟時間賽跑，訂單一來，製程工程師、技術員在出貨壓力下工作，導致焦慮症、失眠、恐慌症發作，甚至出現強迫症等；日夜輪班容易有睡眠障礙，隨時待命的壓力也很大。

竹科管理協會秘書長李道霖指出，竹科工作壓力大，一旦心理建設不足，很容易把情緒帶回家，演變成家庭問題，甚至妻小淪為出氣筒；竹科人多是名校菁英，求勝心強，容易把競爭壓力放在孩子身上，造成親子關係緊繃。

對於「竹科媽媽」而言，竹科人高薪不僅帶來高房價、高物價，另一半醒著時間都在工作，如果生小孩很多是「偽單親」；如果媽媽也有工作，一旦孩子生病，又沒有親友支援，真的是走投無路。

壓力 薪水

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