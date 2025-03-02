竹科、南科周遭 身心科診所暴增

竹科產業讓世界看見台灣，不過竹科人工時長壓力大，焦慮緊張成日常。新竹縣市五年來新開業的心理諮商機構，從十家增至卅三家，且集中在竹科鄰近的竹市東區、竹縣竹北市、竹東鎮。竹科管理協會秘書長李道霖不諱言，心理諮商已是竹科人生活的一部分。

南科周邊的身心科診所也愈開愈多，針對改善肩頸緊繃、長時間站立導致肌肉痠痛的中醫整復、復健診所，三年來也新增十一家，熱門的甚至得半年前預約，有診所說「因為都被台積人包走了」。

離竹科車程七分鐘的竹北市中興里，靠近高鐵新竹站，方圓一公里有八家身心科診所，許多竹科新貴住這兒，該里在全國村里綜合所得排第三名，但「含金量」高，身心壓力也大。

新竹縣市五年來新開業的心理諮商機構增加三倍，且集中在竹科周邊。記者黃羿馨／攝影

衛福部醫事資料顯示，新竹市精神科醫療機構有十一家，其中八家就位於竹科所在地東區；新竹縣共有十五家，其中九家都在竹北市，另外四家在竹科三期預定地竹東鎮。

諮商心理機構數增加驚人，新竹市衛生局統計，諮商心理機構數五年來從四家增加為十三家，新竹縣也從六家增加為廿家，都超過原本的三倍。

台中維新醫院院長、精神科醫師許景琦說，近年確實有不少精神科醫師到新竹開診所。新竹馬偕紀念醫院精神科主任吳易澄指出，新竹精神科診所、心理治療所數增加，確實有高比率的竹科員工來求診。

竹科管理協會統計，從二○一六到二○二三年，全國精神疾病門診總數量增加百分之卅九，新竹縣同期增加百分之六十三、新竹市百分之五十九，遠超過全國平均。

協會秘書長李道霖說，高科技產業競爭激烈，尤其研發的壓力更大，竹科逾十六萬名員工，不只跟同事比，還得跟全球菁英競爭，加上竹科人出身名校，求勝心強，精神壓力可想而知。

南科位於台南新市，高強度工作帶來身心壓力與筋骨痠痛等治療需求，嗅到商機的醫師陸續在南科附近開診所，善化、新市、永康、仁德、歸仁等地的身心科診所愈來愈多。

台南市衛生局統計，二○二二年醫院身心科或專科診所有五十家，二○二三年五十五家、二○二四年六十家，每年成長五家。另外，可治療疼痛、壓力過大的中醫診所三年來增加十一家。

醫師表示，南科周邊的身心科診所生意愈來愈好，但未必都與園區人員壓力有關，求診患者近半數不是南科人，可能是因健康意識更普及、不忌諱看精神科的人增加了。

過去專門處理跌打損傷、運動傷害的中醫推拿、整復師與民俗療法，近來也都生意興隆，有些打響口碑的，甚至要三個月，半年前預約才預約得到，「因為都被台積電的人預約到沒辦法再接案」。

有大型物理治療與運動復健診所在台南市區商辦拓點，主打緩解疼痛，但健保不給付，單次看診二千元起跳，在南科主管間口耳相傳，不少人每周報到，因生意太好，業者已在籌設新診所。