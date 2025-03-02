選健保醫材反被「推銷」 醫改會：應強化病人知情權

健保只保障最低醫療需求，民眾想使用較好醫材，需自行負擔與健保給付項目差額。但也有民眾反映，想用健保醫材，醫師卻說「這裡沒有健保水晶體」。一名工程師不到五十歲就出現白內障，他在醫學中心診斷，但想去附近診所手術，診所醫師卻請他多付一點錢，「人工水晶體升級」，若要使用健保醫材，必須要等上一陣子。

高齡化社會白內障病人增加，一一一年共一一九萬人，約廿五萬人進行人工水晶體置換手術。衛福部健保署統計，醫學中心去年全年人工水晶體病人自付差額比率達百分之卅六點六。眼科醫師指出，需置換人工水晶體病人，多數年紀較長，盼更換水晶體後一併解決老花眼問題，看遠看近都不必再配戴眼睛，才選擇自費。

健保特材共擬會前委員、年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，民眾與醫師資訊不對稱，民眾只能被動在醫師建議下選用。部分醫師向病患解釋特材時，需解釋不同特材優點與需付差額額度，醫療資訊門檻高；有些特材如心臟支架等，使用情境緊急，病人或家屬幾分鐘內就要做出決定，「只好摸摸口袋，看能付多少錢，就用哪種醫材」。

「最新、最貴醫材不一定最適合自己，民眾應破除迷思，但政府也要強化資訊易讀性。」醫改會執行長林雅惠表示，健保署雖有醫材比價網，但使用率偏低，且內容太過專業艱深。醫改會曾接獲病人反映，進行脊椎微創手術前，醫師在診間亮出五、六種醫材產品型錄，他看得一頭霧水，難以分辨自己是否該用健保醫材。

林雅惠表示，民眾知情權需被強化，在就醫過程中沒有足夠時間了解，政府應提供額外資訊供民眾參考，健保署自費醫材比價網不應只有比價功能，要全面納入健保、自付差額、全自費醫材品項，並提供適用對象及建議使用族群等，供民眾判斷。