醫材發展快 民眾自付差額率升

健保開辦卅年，健保給付跟不上新藥、新科技發展，專家統計民眾自費比率攀升，回到健保開辦前。健保署同意部分特殊醫材差額給付，統計顯示，民眾在醫學中心使用多種特殊醫材自付差額比率逾五成。專家表示，醫療科技發展快速，民眾自費比率預期將愈來愈高。

醫材推陳出新，健保署針對部分醫材提供差額給付，主要是目前給付醫材已足敷使用，但民眾若要使用新醫材，可自付差額。

統計顯示，去年民眾在醫學中心就醫，自付差額使用心臟瓣膜百分之五十四點九、特殊心律調節器比率達百分之五十點九、特殊人工髖關節百分之五十點六、特殊人工水晶體百分之卅六點六、心臟血管支架百分之十八等。

醫改會執行長林雅惠說，醫療科技發展快速，健保署應藉健康政策與醫療科技評估中心加快評估速度，利用大數據分析，了解醫材臨床使用情況並提出實證依據，設下監控、政策評估機制，加速汰換過時健保給付醫材，減輕民眾自費負擔。

醫改會曾發現，冠狀動脈塗藥支架民眾自費比率高達八成，積極倡議給付終獲採納，該品項自付差額占率，僅剩約百分之十八。林雅惠表示，健保署應主動監測，若某特材民眾自付差額比率高，表示健保給付品項已不敷臨床需求，應盡快檢討汰換給付高占率醫材。

健保署掌握健保醫材、自付差額醫材使用，但對全自費醫療管理不足。台北商業大學財稅系教授韓幸紋以財稅資料計算，每年花最多錢在自費醫療前百分之十民眾，支出額度占總收入高達二成，且數據恐有低估。她說，健保規模再不擴大，只是縮小給付範圍，民眾想用更好醫療項目必須自費，「有違健保維持窮人看病尊嚴設立初衷」。

和信醫院董事長黃達夫說，健保支付未經成本分析，醫師花費的時間、腦力、心力未被考慮，給付過於低廉，造成健保一開辦，醫院開始「向錢看」，除發展各種自費項目外，鼓勵病人自費醫療外，為衝量賺取健保資源，無效醫療比率愈來愈高。

健保署副署長龐一鳴說，健保署統計自付差額情形，定期向衛福部健保會報告，並考量預算情況及健保會各利害關係人立場，決議是否汰換；為強化民眾對醫材認知，健保署推動醫療自費平台，已在準備階段，第一步就是納入醫材資訊，讓民眾依需求決定使用品項。