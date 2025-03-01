不如去鼎泰豐？馬偕醫院改善放射師薪資打開績效天花板

放射師在醫院工作起薪僅3萬多元，還要輪三班，有人無奈表示：「要不要乾脆轉行去鼎泰豐？」馬偕醫院放射線科主任、放射線醫學會理事惲純和指出，馬偕醫院去年底已打破績效獎金上限，資深放射師月薪上看10萬元，也希望留住年輕人才。

現行法規規定，電腦斷層掃描儀僅限醫院設置，衛福部醫事司於二月廿一日開會討論是否讓診所、健檢中心設置電腦斷層掃描儀（CT）及磁振造影機（MRI），會中就設置規範未有共識，已高度共識的部分是要讓放射師執業環境提升。

惲純和表示，馬偕醫院放射師起薪約5萬元，資深放射師薪資可達8至9萬元。不同科別的放射師，工作大不相同，他表示，同樣有放射師執照，在放射腫瘤科、核子醫學科的放射師可上正常班，不用輪值小夜、大夜，但放射科的放射師需要搭配急診輪班，必要時去加護病房等，為患者照X光。

惲純和表示，雖然放射師輪值小夜、大夜就有補貼，但較為微薄，另但針對執行檢驗次數設有績效獎金，一般三個月發放一次，設有上限。為讓放射科的放射師薪資收入更貼近現況，馬偕去年底打破績效獎金的天花板，執行愈多檢查，報酬也愈多。資深者本薪加上績效獎金上看10萬元，醫學會已有共識，優先提高年輕放射師的底薪。

至於放寬診所、健檢中心設置電腦斷層掃描儀（CT）及磁振造影機（MRI），惲純和擔憂，一旦放寬，恐造成不必要的醫療行為跟檢查增加，以商業模式考量，可能「拚量」。而健檢後有疑慮的民眾，還是會回到醫院檢查，許多肺部有良性結節的民眾，日後每三個月、半年就得回診做電腦斷層，並不適當。

衛福部國健署提供低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，針對肺癌高風險族群，如50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾；或50至74歲，吸菸史達30包年以上，有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸民眾。

惲純和說，肺癌篩檢針對高風險族群檢查才有效益，若全面開放，檢查有偽陽性，可能導致民眾反覆檢查，暴露於過多輻射，問題更多。