國道北向車潮恐為平日1.4倍 明天11處重點壅塞路段一次看

今天為和平紀念日連續假期第2日，今天下午國道僅部分路段因事故造成短暫壅塞，明天為收假日，高速公路局預估北向交通量為平日的1.4倍，壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等路段。

高公局表示，今天下午國道僅部分路段因事故造成短暫壅塞，其餘路段大致均能維持行車正常。截至傍晚5時，國道交通量為71.7百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局指出，今天下午2時36分於國2西向5.6公里處發生7輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里；2時45分於國1北向198.4公里處發生2輛小客車及1輛小貨車追撞事故，造成後方車流回堵4公里；3時34分於國1北向118公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流運行。

高公局指出，明天為和平紀念日連續假期收假日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

此次連假適逢春季賞花時節且天候良好，尖峰時段將有大量旅遊車潮，高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲，民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局提醒，明天國道相關疏導措施包括中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費等。