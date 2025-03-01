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3日前溫暖偏熱 4日冷空氣報到溫度驟降

中央社／ 台北1日電
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

中央氣象署指出，一直到3日前仍是溫暖偏熱的天氣型態，高溫可達攝氏30度，4日冷空氣南下，高溫下滑只剩20度到22度，5日到7日北部低溫下探14度或15度。

中央氣象署預報員曾昭誠向中央社記者表示，今天天氣跟明後天類似，都是溫暖偏熱的天氣型態，只有花東跟恆春半島有零星降雨。

曾昭誠表示，3日鋒面接近，會帶來些微水氣，3日晚上到5日清晨，鋒面通過、東北季風或大陸冷氣團南下，全台都有下雨機率，西半部有短暫雷陣雨，有機會達到大雨等級。5日白天起，華南雲雨區東移，中部以北、宜蘭、花東等有廣泛降雨。

溫度方面，曾昭誠說，冷空氣南下後，4日北部高溫約在20度到22度，南部跟3日比則略降一些，5日到7日清晨北部低溫下探14度到15度，其他地區15度到17度，白天高溫北部也只有17度到19度，南部約20度到23度。

曾昭誠說，冷空氣預計會一直持續影響到9日，10日之後才會逐漸回暖。

另外，曾昭誠提醒，這幾天容易起霧，今天到4日清晨，中部以北整天都有濃霧或低雲機率，民眾要特別留意。

低溫 高溫

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