中醫：空品差鼻炎爆發 按摩3穴位有助改善

空氣品質拉警報，中醫師提醒，很多人一鼻塞就忍不住狂擤，反而可能加重鼻塞，建議用熱毛巾敷在鼻子外，可多按摩鼻通穴、迎香穴與四白穴3個穴位，有助改善鼻塞、過敏等症狀。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師林舜穀今天透過新聞稿提醒，最近台灣西半部地區空氣品質不佳，且南部地區的空氣品質更為嚴重，提醒所有族群減少戶外活動。

空氣污染不只影響肺部，林舜穀指出，還可能造成鼻塞、流鼻水、鼻竇不適、過敏性鼻炎發作，甚至讓人頭昏腦脹，很多人一鼻塞就狂擤鼻涕，這是錯誤行為，用力擤鼻可能讓鼻腔內壓力升高，反而加重鼻塞。

其他NG行為包括挖鼻孔、不喝水，前者容易造成黏膜受傷，增加感染風險，水分不足會讓鼻腔分泌物變黏稠，加重鼻塞。

在日常保養上，林舜穀建議，可以用大概攝氏40度的熱毛巾敷在鼻樑上5到10分鐘，幫助血液循環，按摩3大穴位也有助呼吸更順暢，包括：位在鼻翼上方，鼻樑兩側，鼻骨與軟骨交界處凹陷處的「鼻通穴」；鼻翼外側、鼻唇溝中點（約0.5公分）的「迎香穴」；眼眶下方1指寬，瞳孔正下方凹陷處的四白穴。

衛生福利部國民健康署提醒，空氣品質不良期間，盡量減少戶外活動，特別是兒童、年長者、呼吸道、心血管疾病患者等敏感族群，室內關窗時應留約5公分空隙，讓室內外空氣可以對流，必要外出時，也請記得配戴口罩。