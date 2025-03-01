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何宇森個展 超現實雕塑探究內在力量

中央社／ 台北1日電

以雕塑創造超現實世界，藝術家何宇森個展「骨骼與根莖」今天起展出，刻劃佈滿細毛或植物從皮膚破土而出等面孔，探究雕塑結構裡的力量，而創作起點源自一次偶然。

何宇森在1995年出生於台南，擁有台灣藝術大學雕塑系學士、中國北京中央美術學院觀念雕塑與材料研究碩士學位，創作聚焦於材料與形態之間的關係，1月以「南方雪系列」獲得2025高雄獎評審特別獎

何宇森「骨骼與根莖」個展今天在台北畫廊「谷公館」揭幕，「骨骼與根莖」系列作品出發點來自偶然之間，何宇森看見在工作室放置已久的油土人體雕塑，因陽光灑落而逐漸融化，最終露出雕塑裡的骨架。

在「骨骼與根莖」展中，何宇森以金屬和樹脂為材料，帶來8件全新創作的雕塑與相呼應的架上創作，並以寫實手法創造各種超現實人物，如理想化的健美先生、柔軟放鬆至坍塌的側臉等。

谷公館透過新聞稿表示，在「骨骼與根莖」系列作品中，何宇森希望召喚出結構裡的力量，而不只是塑造停留在形體的表面。何宇森運用油土雕塑消融後的骨架重新塑型，讓它們和根莖的形態融為一體。塑造過程中，骨架和根莖之間滲透彼此，逐漸模糊邊界，隱藏在形體裡面的，是人們很少關注的內部力量。

何宇森個展「骨骼與根莖」今天起於台北谷公館展出至4月12日。

北京 材料 特別獎

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