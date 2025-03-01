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明省道恐湧收假車潮 國道客運仍有近6成空位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天為228連假最後一天，民眾將陸續返回工作地點，公路局預估，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮。本報資料照片
明天為228連假最後一天，民眾將陸續返回工作地點，公路局預估，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮。本報資料照片

今天是228連假第2天，部分省道路段有車多壅塞情況，明天為228連假最後一天，民眾將陸續返回工作地點，公路局預估，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮，西部國道客運仍有59.91%空位，東部國道客運仍有74.00%空位，民眾可多加利用。

公路局表示，今天車多路段包含台2線外木山至大武崙及淡水紅樹林至竹圍、台21線九龍口至日月潭遊客中心、台62線七堵至安樂、台65線土城至國3、台74線成功至快官及大里至霧峰等。

明天為228連假最後一天，民眾將陸續返回工作地點，公路局預估，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮，包含台61線鳳鼻至香山及中彰大橋、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊及南迴公路、台74線接國3霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及台86線接國1仁德系統交流道、台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段）、台9甲線新店至烏來、台3線大溪等。

公路局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能及視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2144班次、疏運3萬5564人；東部國道客運路線共計行駛769班次、疏運1萬4081人。

國道客運 淡水 連假

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