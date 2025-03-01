把握最後一天好天氣 下周變天驟降10度、全台有雨

中央氣象署預報員曾昭誠指出，明天各地仍是多雲到晴好天氣，高溫上看30度，溫暖炎熱。下周一晚間起鋒面通過，緊接大陸冷氣團或東北季風南下，溫差可達10多度，到周三一路轉冷有雨，尤其西半部及基隆北海岸雨勢有達大雨等級，周三白天至周五加上華南雲雨區東移影響，幾乎全台有雨。

曾昭誠表示，下周一之前各地都是多雲到晴天氣，僅花東地區及恆春半島有零星雨，各地溫暖偏熱。周一白天山區午後有雷陣雨發生機會，鋒面接近且晚間起通過，緊接大陸冷氣團或東北季風南下，到周三一路轉冷有雨，西半部及基隆北海岸有陣雨或雷雨，且達大雨等級，其他地區也有陣雨或雷雨機會。

他指出，周三白天至周五東北季風或大陸冷氣團持續影響，加上華南雲雨區持續東移，中部以北、宜花地區有廣泛降雨發生，其他地區也有降雨機會。周六剩大陸冷氣團或東北季風，迎風面北部及東半部有雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，曾昭誠指出，下周一白天之前各地都有機會來到30度高溫，清晨約18至20度。下周一晚間起各地降溫，周二北部白天僅剩20至22度，周三至周五清晨北部僅14、15度；其他地區15至18度，白天也只有20至23度。

他也提醒，今天到下周二清晨，金門、馬祖、中部以北及基隆北海岸整天，及南部地區清晨有起霧機率，往返離島航班要留意。另外，周二至周四基隆北海岸及東半部有長浪機率。