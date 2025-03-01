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方大同過世…氣胸好發高瘦年輕男 醫提醒撕裂感加喘悶快就醫

中央社／ 台北1日電
醫師提醒胸部撕裂感加喘悶快就醫。示意圖／ingimage
醫師提醒胸部撕裂感加喘悶快就醫。示意圖／ingimage

金曲歌王方大同過世，享年41歲，曾因氣胸反覆進出醫院。醫師提醒，氣胸一般多好發於高瘦年輕男性，發作時從胸部突然感受到撕裂般疼痛開始，後續出現喘、胸悶情況，應快就醫。

音樂今天在臉書表示，方大同以積極的態度面對頑疾5年，他已於上月21日早上平靜而安詳的過世，前往生命另一個旅程，而他留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。

賦音樂未說明方大同是何種疾病離世，但方大同10多年前曾因「氣胸」數度住院治療。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰接受媒體電訪說明，氣胸一般多好發於高瘦的年輕男性，肺部在胸腔內呈吊鐘狀，太瘦的人會造成肺部被拉長，張力過大導致肺部尖端出現異常肺泡，容易破裂漏氣。

蘇一峰說明，發生第1次氣胸後，就有6成機率會發生第2次，一旦發生第2次，將越來越容易出現下一次；如果常發生氣胸，多半是因為肺部有不正常的肺大泡，可以開刀切除掉。

他建議經常反覆發作氣胸者，除了「吃胖一點」，應檢查肺部是否有不正常肺大泡，肺泡要用顯微鏡才能看到，有些異常會長大到肉眼可見，甚至長到1至5公分大小；年輕人若單純氣胸通常不會致命，氣胸死亡的高風險為高齡慢性病肺阻塞、肺纖維化、肺癌等族群。

蘇一峰提醒，氣胸發生時往往會先感受到一陣突然且劇烈的胸部撕裂疼痛感，接著出現胸悶、呼吸困難、喘等症狀，其中最緊張的是張力性氣胸，未得到即時醫治，進而使心肺受到壓迫，嚴重恐送命，建議感到身體不適儘速就醫。

蘇一峰 醫師 音樂

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