228連假好天氣帶動出遊潮 全台景區逾28萬人次超越春節

228連假適逢好天氣帶動出遊潮，交通部觀光署統計，今年228連假首日全國國家風景區遊客達28萬8,906人次，超越春節平均28萬6,765次，另各大觀光遊樂園入園達6萬7,764人次，也超越今年春節連假平均6萬6,431人次。

觀光署表示，今年228連假適逢好天氣帶動旅客出遊潮，同時可見不少國際旅客到訪，將持續推動「台灣觀光100亮點」計畫，並結合地方政府資源，共同行銷推廣各地特色景點及活動，提升國內外旅客的旅遊體驗。透過節慶活動、主題旅遊及地方創生，鼓勵民眾探索台灣多元觀光資源，帶動區域旅遊發展。

觀光署指出，今年各地將「台灣觀光100亮點」活動，舉辦多項指標性活動，如音樂節、宗教文化慶典、地方美食節等，並結合周邊景點，形成完整的觀光動線。以3月份為例，3月1日宜蘭「龜山島」開放登島，台灣觀光100亮點輪值都市高雄市的「大港開唱」、「內門宋江陣」，還有4至5月各地的「客家桐花祭」、6月的台灣仲夏節、7至8月台東的「熱氣球嘉年華」等代表性活動。

此外，觀光署指出，隨著台灣觀光品牌的國際影響力提升，許多國際旅客也選擇來台旅遊，熱門景點如台北101、九份老街、阿里山、日月潭、太魯閣、佛陀紀念館、旗津等地，均可見到來自日本、韓國、歐美及東南亞的遊客，未來將強化地方特色品牌，並結合交通運輸、住宿、在地體驗等資源吸引旅客到訪。