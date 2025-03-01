台鐵冷知識 全台唯一「用土地公命名」的車站在桃園
農曆2月2日土地公生日，桃園各地都有祭儀慶祝活動，身為鐵道迷的副市長蘇俊賓也在臉書分享特色土地公廟故事，原來台灣鐵道歷史過去曾有以土地公命名的車站。
桃園副市長蘇俊賓熱衷鐵道文化，不僅收集各地車票，也珍藏許多剪票、驗票工具，也常用水彩速寫紀錄所見所聞，分享故事與心情。
蘇俊賓指出，全台唯一以土地公命名的火車站就是楊梅富岡車站，富岡車站早起叫做伯公岡車站，而伯公就是客家族群對土地公的敬稱，舊名沿用至1955年才更換。值得一提的是，福岡車站附近的原始福德祠雖然改建，但保留原本老廟模樣，形成罕見的廟中廟，也有人打趣稱「穿牆土地公」。
蘇俊賓除了分享富岡車站與穿牆土地公的由來，也分享楊梅老樟樹、霄裡大池竹林和頭寮大埤水中3尊土地公的故事。他表示，桃園許多土地公廟不見得非常有名，但都很有特色，值得發掘。
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