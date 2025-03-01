全台首創AI問診 北市聯醫泌尿科診間最快下半年上路

台灣醫療需求日益增加，醫護人力短缺成困境，台北市立聯合醫院攜手國立陽明交通大學找解方，創全台之先開發「即時智慧問診系統」，病患先與AI問答初步症狀，醫師在診間即能聚焦關鍵問題診斷、安排檢查，減少病患回診次數，最快下半年就能運用在聯醫泌尿科門診，造福醫病雙方。

「即時智慧問診系統」開發由陽明交大博士生許峻維與李倞，以及北市聯醫泌尿科醫師莊梓昱與張德撝、仁愛院區院長陳修聖與陽明院區院長邱逸淳、教學研究部長林慶波共同推動，費時1年半建置；此運用檢索增強生成（RAG）技術，結合醫院初診守則與標準化問診流程，打造智能輔助問診機制，幫助醫師提升初診精準度、加速檢查安排。

陳修聖舉例泌尿科，患者常見症狀如頻尿、血尿、排尿困難、腰痛等，醫師確認病因得透過驗尿、抽血、超音波與CT等影像檢查。傳統初診流程包含醫師問診、開立檢查、回診解釋結果，導致診療時間延長、回診次數增加，加重醫療資源負擔。

邱逸淳說，病患與醫師面診前，先向該系統語音陳述相關症狀，並獲得初步的檢查建議；醫師問診時，即可直接參考患者輸入資訊，減少基礎資料蒐集時間，加速為病患安排抽血、驗尿及相關測試等必要檢查，醫師再依病患帶回的檢驗結果深入問診。

林慶波指出，傳統大語言模型可能產生與臨床標準不符的內容，影響診療決策，因此該系統強化減少AI幻覺的能力，結合醫院內規範與標準化問診流程，確保生成內容符合臨床邏輯，避免誤導病患。

開發團隊表示，該系統初期支援國語、台語、英語，未來將導入東南亞國家等多語言語音問診功能，確保外籍勞工及不擅書寫的長者能透過語音與AI互動，順利表達病況。此外，系統將加入智慧衛教功能，提供用藥提醒、檢查流程指引、日常健康管理建議等，幫助病患正確執行醫囑，減少因資訊落差影響治療成效。