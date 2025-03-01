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曾罹氣胸…方大同傳病逝 醫曝氣胸患者常是「高瘦男」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
方大同。（圖／賦音樂提供）
方大同。（圖／賦音樂提供）

現年41歲的音樂才子方大同，傳出於2月21日離世，賦音樂發出聲明表示，方大同以積極態度面對頑疾5年，最終安詳離世。方大同10多年前即傳罹患氣胸，後續更消失螢光幕前一段時間，再現身時身型消瘦。胸腔科醫師指出，氣胸患者可能不斷復發，且原發性氣胸患者，常是「高瘦男」，但在醫療方便的香港，氣胸要直接致死並不常見，可能是其他併發症導致，需有更多資訊判斷。

賦音樂今發出聲明表示，以積極的態度面對頑疾5年，方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。

台灣胸腔重症暨加護醫學會秘書長周昆達表示，臨床上氣胸分為三大類，第一類是原發性氣胸，病人先天性肺部結構異常，肺部表面布滿不均勻水泡，不幸破裂就會造成氣胸；第二類是續發性氣胸，較常見的是慢性阻塞性肺病（COPD）等疾病引起，導致肺部形成「空泡」，破裂時產生氣胸；第三類則是外傷型氣胸，病人被尖銳物品刺入胸腔，導致氣胸。

根據臨床經驗，原發性氣胸病人常是「高瘦男」。周昆達表示，原發性氣胸發作時有如氣球破洞，肺部糾結成團，但只要透過手術修補肺部破裂的水泡，不至於因為一次氣胸就危及性命，方大同過世可能另有病因，例如因流感等原因觸發嚴重氣胸等，外界在資訊有限的情況下，實際死因難以推斷。

不論何種類型，氣胸病人往往需要來回動手術，一發現肺部水泡就要開刀修補，也有病人補三個又破七個，必須頻繁進出醫院。周昆達說，續發性氣胸患者威脅比原發性稍小，氣胸發作時，不像原發性病人肺部如氣球洩氣般萎縮，而是向帳篷塌了一角，對呼吸情況影響相對較小，但也必須盡快手術修補，且若致病原因為妥善處理，病人也有頻繁復發的可能性。

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