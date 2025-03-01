大大數位捐血家年華從台北市起跑 3月目標1.2萬袋熱血
大豐有線集團旗下大大數位慈善基金會3月起和台灣血液基金會連續舉辦推七場「大大攜手 讓愛延續」捐血家年華活動，將在雙北、桃竹苗、台中、高雄等七縣市登場，3月1日首站從台北市政府出發，號召募集12,000袋鮮血。大大數位基金會董事長戴永輝和台北市市長蔣萬安出席響應，活動代言人謝震武也呼籲社會各界共同關注血庫及醫療服務量能，以實際行動傳愛社會。
今年初血庫存量一度逼近歷史低點，根據台灣血液基金會最新統計資料，台北、新竹、台中、高雄四處捐血中心的血液庫存量目前仍多處於4-7日的「偏低」狀況，各血型血量仍然缺乏。大大數位基金會擴大規模舉辦捐血活動，強調每一滴熱血都是對生命的守護，期盼與大眾共同為社會帶來希望與正能量。
大大數位基金會去年與新北、桃園、新竹、苗栗、台中與高雄六地縣市政府舉辦「大大攜手 讓愛匯流」捐血家年華活動，最後募集11,810袋熱血，今年大大數位基金會攜手台北市、新北市、桃園縣、苗栗縣、新竹縣、台中市、高雄縣七大縣市，期待北中南接力「讓愛延續」，目標上看1萬2,000袋。
台北市今年加入捐血家年華活動，台北市長蔣萬安表示，一袋血可以救一個人，也等於救一個家庭。他強調，台北市是充滿愛與溫暖的城市，發起捐血，民眾一定會參加。相信愛心跨越城市和距離，大家用愛串起社會關懷。
謝震武律師再次擔任活動代言人，以「2025愛你愛我，捐血有你有我」口號，配合溫暖的愛心手勢，號召民眾加入捐血行列，用行動傳遞愛心。他呼籲今年要讓愛延續，捐血一袋救人一家，也是救助一家人的希望。
大大數位基金會董事長戴永輝是長期捐血人，去年屆齡，在去年3月底活動最後一天，夫人王雪梅挽起袖子捐血「接力傳愛」，今年夫人王雪梅率先在今天起跑的台北市活動中捐血，延續去年熱血熱情。戴永輝在活動中捐贈台北市一台復康巴士，市長蔣萬安代表收下，蔣萬安重申感謝大大數位基金會呼籲捐血，更捐出復康巴士。目前台北市有320台復康巴士，每月幫助身障朋友逾5萬次，企業贊助復康巴士，也提升了市政府對身障朋友的服務品質。
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