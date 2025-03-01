改善兒醫環境 台大兒醫院長提2策略帶動往前衝

少子化加健保給付等因素衝擊，醫院面臨招不滿兒科醫，台大兒童醫院院長李旺祚呼籲，政府應推動3歲前全人照護、成立國家級兒童健康研究中心，打造願景、帶動兒童醫療往前衝。

健保制度上路30年來，民眾無論大病小病，拿著健保卡先看個病幾乎成膝反射。把時間轉回到30年前，台大兒童醫院院長李旺祚剛到台大服務時，健保還沒有上路，他遙想當時很多弱勢家庭的病童過世後，家屬只能拿孩子接受病理解剖的補助，填龐大醫療費用留下的黑洞，令人痛心又無奈。

隨健保制度實施，讓很多弱勢家庭有了平等看病的機會，但李旺祚接受中央社記者專訪時直言：「健保改革的腳步太慢了！」儘管是好的制度，卻因改革速度不夠快，總額成長追不上新藥新科技發展，只好用其他方法來減少支出，例如砍藥價等，造成很多隱形傷害，民眾並不知道。

另外一個問題在於兒童醫療給付過低，李旺祚說，他曾算過台大兒童加護病房若要打平收支，占床率要達到至少120%才夠，開了就是賠錢，台大醫院有使命感，賠錢還是要做，但規模不足的醫院不見得能做到。兒科看診時間比成人病患多了好幾倍，就算給付已有所加成，相對來說仍偏低。

台大醫院小兒部住院醫師去年首次出現招收不到一半的狀況，李旺祚數度強調，這也是為什麼他一直倡議政府應推動3歲前兒童全人照護、成立國家級兒童健康研究中心。當小孩子生的越來越少，加強預防醫學工作很重要，政府若能提供0到3歲幼兒完整評估發展、體質等，後續疾病發生率若因此下降，台灣可望成為國際借鏡典範。

此外，李旺祚表示，現在政府提出很多補助計畫可以申請，但計畫通常都有期限，應該要讓願意投身兒科醫療的人員無後顧之憂，成立國家級兒童健康研究中心絕對是重中之重，一方面可以確保經費來源，從臨床、教學到研究，讓全台灣小朋友都能得到同樣水準以上的照顧，也會讓年輕醫師看到願景，帶動台灣兒童醫療往前衝。

談到近期年輕醫師「直美」現象，也就是年輕醫師完成學士後醫學訓練（PGY）就直接受聘到醫美診所，李旺祚認為，不應該苛責那些不願留在醫院奮鬥，或是所謂「直美」的醫師，應該從不同層面去思考，是什麼原因導致這個結果。

在臨床第一線治療病童的馬偕兒童醫院兒童血液腫瘤科主任葉庭吉說，隨少子女化，也許兒科臨床的需求變少，但醫療工作分很多面向，包括教學、研究、服務等，現在就可以考慮把時間拿來研究跟教學，甚至國際醫療，尤其在地球村的概念下，醫療服務沒有國界；當醫院做出區隔，若還能加上好的升遷制度，就能吸引人才加入團隊。