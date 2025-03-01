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新光三越氣爆案逾二周…今「第2賣場」開張 消費者失望：品項太少

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中新光三越「第二賣場」今首賣，吸引消費者入場。記者趙容萱／攝影
台中新光三越「第二賣場」今首賣，吸引消費者入場。記者趙容萱／攝影

台中新光三越氣爆案逾二周，「第二賣場」計畫首波今在台中世貿舉辦特販會，共27品牌、近百櫃哥、櫃姐參與。不過，入場逛的人多，消費者普遍反映，品項太少，下次不來，也有不少附近居民逛完後認為，不如逛隔壁特賣會。

新光三越營業本部副本部長謝英明說，二賣場計畫今天至11日，每天上午11時到晚上9時在台中世貿一館舉辦聯合品牌特販會，共有27家品牌包含服飾、家用品與食品等，盼「服務不間斷」做得更好。

陳姓櫃哥說，有情門是本土全國連鎖品牌，事件第一時間，同事都被安到鄰近站點，並連繫上在新光三越有訂單的顧客，光台中有5家分店可延續服務。今天配合新光三越在特售會設攤販售，並連繫消費者來採購，盼能有好的開始。

吳姓櫃哥說，新光三越閉館期間，他是帶薪休假，今天特販會首賣，能上班是件好事。

林小姐說，她常逛新光三越，今天想趁特販會首賣來服飾、鞋子，男友想買家電，特地從大里趕來，不過，一圈逛下來，因品項太少，只有買零食，想買的沒有買到，該該不會再來特賣會。

林小姐指出，閉館期間想買就到其他家百貨公司，期待新光三越趕快重新開館，不過，她還是對氣爆有陰影，買衣服等購物可以，可能有很長一段時間到樓上的美食街吃東西。

住附近的高小姐說，她常逛新光三越，順道來逛特販會，想買充電器、書，結果僅一櫃有買到充電器，但沒買到書，品項太少，應該不會再來；陳先生說，他與妻子、小孩來買玩具，不過特販會沒賣玩具，只好空手而回。

蔡小姐則說，她住附近，今與丈夫來逛世貿中心二館的知名球鞋服飾特賣會，逛完順道逛一館的新光三越特販會，想說看看服飾、廚具，不過，品項不多，折扣有限，不如逛二館。

台中新光三越「第二賣場」今首賣，吸引消費者入場。記者趙容萱／攝影
台中新光三越「第二賣場」今首賣，吸引消費者入場。記者趙容萱／攝影
台中新光三越「第二賣場」今首賣，吸引消費者入場。記者趙容萱／攝影
台中新光三越「第二賣場」今首賣，吸引消費者入場。記者趙容萱／攝影
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品牌 新光三越氣爆 消費者

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