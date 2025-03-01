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國道上午3起追撞車禍釀回堵 下午避開15處重點壅塞路段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國3南向54.4公里處，上午10時58分發生1輛小貨車及1輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。圖／高公局提供
國3南向54.4公里處，上午10時58分發生1輛小貨車及1輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。圖／高公局提供

今天為和平紀念日連續假期第2日，高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為31.3百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。今天上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖至汐止，其餘路段均能維持行車順暢，下午預估重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統等15路段。

高公局表示，今天上午9時43分於國3北向298.5公里處發生2輛小客車及1輛小貨車追撞事故，造成後方車流回堵2公里；上午10時43分於國1南向370.1公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里；上午10時58分於國3南向54.4公里處發生1輛小貨車及1輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里，影響整體車流甚鉅。

此次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判，尖峰時段將有大量旅遊車潮，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢，西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲，用路人行駛國道應選擇正確車道行駛，較慢速小型車與大型車行駛外側車道；內側車道為超車道，車輛於超完車請回原車道，另小型車得以該路段最高速限行駛車道，並依速限標誌行駛，與前車保持安全距離。

車道 高公局

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