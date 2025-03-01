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植物染也恐會過敏 醫曝患者染髮隔天全臉腫、2周開始掉髮

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
據了解，衛福部長邱泰源現在的髮色，是使用植物染褪色後產生。聯合報系資料照
據了解，衛福部長邱泰源現在的髮色，是使用植物染褪色後產生。聯合報系資料照

衛福部長邱泰源近期屢登上新聞版面，除了言行外，帶點紫色的頭髮也格外醒目，據了解這是使用植物染褪色後的顏色。皮膚科醫師指出，很多人為避免永久性染劑造成的毒性，會選擇暫時性的植物染等，不過仍可能出現接觸過或敏性刺激性皮膚炎，甚至有個案對植物染中某一成分過敏，導致頭皮、眼睛腫脹，出現一顆顆類似毛囊炎的狀況，甚至在2周後開始落髮。

開業皮膚科醫師趙昭明說，染髮劑大致可分為永久性、半永久性與暫時性等，其中常見的暫時性染劑，包括植物染和銀離子感光染劑等，洗了幾次就會開始褪色，大約2至3次洗髮後，顏色就會開始褪掉，但仍可能導致過敏刺激性皮膚炎（ACD），或接觸刺激性皮膚炎（ICD）等。

趙昭明提醒，暫時性染髮劑雖不至於滲透到毛幹，仍會刺激皮膚，所以染髮前的頭皮保護和隔離非常重要，而植物染褪色後出現的灰黃色、灰藍色、灰紫色等髮色，會因植物萃取物成分不同而有差異。 

趙昭明表示，曾有一名64歲的女性，常常有染髮需求卻又容易過敏，考量永久性染劑可能產生的腎毒性等，傾向使用暫時性染劑，某次選擇染護雙效合一的染髮劑後，隔天整個頭皮、眼睛都發腫，還出現一顆顆像毛囊炎的顆粒，且嚴重發癢，2周後更發現前額頭髮開始掉落，由於膿包可能會發癢、流湯、疼痛，治療上需要先消炎止癢、避免搔抓。

染髮劑裡的成分相當多，每個人會產生過敏的物質也不同，「對什麼成分過敏，用了才知道」，趙昭明建議，可先在耳後、脖子、首部內側等部位塗一點，15至30分鐘後如有紅腫、刺痛、長水泡等，就代表出現過敏反應。

頭髮每月約長1公分，所以多數人會在染髮後2個月再染一次，期間也可能會另外挑染或補染，趙昭明提醒，染髮劑屬於特殊用途化妝品，也容易出現過敏狀況，要選擇經過產品安全性評估、存檔合法上架的品項。

染髮劑 醫師 頭髮

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