228連假次日 國5與蘇花路廊午後恐湧北返車潮
宜蘭警方表示，今天是228連假第2天，午後國道5號與蘇花路廊恐將陸續湧現北返車潮，壅塞情形可能持續至深夜，呼籲用路人做好行程規劃。
宜蘭縣政府警察局指出，上午9時，國5南下南港至坪林平均時速約在50至70公里之間，出遊車潮多，預估車多情形將持續至下午；蘇花路廊上午的雙向車流大致順暢。
此外，位在宜蘭縣的清水地熱遊憩區於上午9時26分起，啟動園區總量機動管制，停車場實施「一出一進」措施，建議用路人彈性調整行程至其他景點。
警察局表示，今天午後，國5及蘇花路廊可能陸續湧現北返車潮，壅塞情形恐持續至深夜，請用路人事先規劃行程；如無法避開易壅塞時段，可改搭公共運輸或行駛替代道路，也可利用夜間0時至凌晨5時國道全線暫停收費時段，避開尖峰車潮。宜蘭警方已於轄區各重要道路部署警力加強交通疏導，維持行車秩序與安全。
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