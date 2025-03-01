淡水口腔癌鬥士成照服員：有天也會換人服務我們

淡水照服員課程結訓學員楊純義是口腔癌四期患者，康復後當了多年志工與「口友」分享抗癌之路，在老師、同學鼓勵下，投入照顧服務員行列，不僅改善生活，還能就近照顧母親。他直言，世上苦人多，投入照服員行列，能積福、積德，畢竟「總有一天也會輪到我們接受幫助」。

接受訓練加入照顧服務員行列的楊純義，平時服務個案時有愛心更有耐心，對於督導交辦任務，都能順利圓滿完成，被長官稱作「江湖救急」專家。

平時戴著口罩服務個案的他與一般人無異，但拿下口罩，顏面外觀因口腔癌手術變形，抗癌過程之艱辛，不言而喻。

楊純義說，當初因口腔癌四期，手術後歷經35次化療，每天都要執行艱辛的嘴巴擴張復健，直言「生不如死、痛不欲生」，但看到不少口友因為他的故事，更努力面對人生，加深他想努力回歸社會的心。

有次在陽光基金會老師與在擔任照顧服務員的同學建議可以去考照顧服務員，他心想如此外表要在外頭找到工作困難重重，照服員可帶著口罩工作，閒著也是閒著，便一頭栽進這個行業，參與受訓並取得證書。

「公司看的是實力、人品不是外表。」楊純義說，一開始來到陌生地方，難免會害怕，但遇到的只看能力的督導，他直言千里馬終於遇到了伯樂，也因服務地點在淡水，讓他可以好好照顧母親。

楊純義說，一開始還是菜鳥，很多工作只能從陪伴就醫開始，但自己有乙級餐飲執照，有一定優勢，慢慢的洗頭、洗澡、尿布、尿袋都能順利完成，最難的輪椅位移，在學校老師教授的技巧順利上手，真人體重往往七、八十公斤，但老師的傳授的「眉角」，一下就OK了。