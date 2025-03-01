晴朗溫暖飆逾30度 下周一晚上變天 恐春雷雨炸急轉寒冷

今明兩天仍然屬於偏暖熱的天氣，各地有機會見到陽光，這樣的天氣可以維持到下周一。中央氣象署預報員曾昭誠表示，下周一之前逐日升溫，水氣比較少，屬於比較炎熱的天氣。下周一晚上開始，鋒面通過、大陸冷氣團南下，溫度會再一次明顯下降。

「下周一晚上就有變天機會了」，曾昭誠表示，下周一晚上開始鋒面接近，降雨機率提高，下周二大陸冷氣團或東北季風南下，溫度在下周二過後明顯降低。

今天台灣附近雲量偏少，曾昭誠表示，各地可見陽光，白天比較熱，各地高溫和昨天類似。雲量比較多的地方在花東地區，可能多雲、偶爾零星飄雨。今天白天各地高溫在西半部可以來到28至30度左右，東半部地區27至28度；南部近山區更可能超過30度以上，有到32度左右高溫，各地相當炎熱。

不過，曾昭誠表示，在早晚、入夜過後到明天清晨，中部以北15、16度，南部18度，東半部17至20度，相對白天偏冷一些些。

曾昭誠表示，今天到明天都是比較好的天氣，環境偏南風，溫度稍微高一些，台灣附近都是比較溫暖的。明天、下周一台灣都是在鋒面前緣，而鋒面前緣帶來的南風為台灣附近溫度在明後天更高一些，明後天白天高溫都會滿顯著的。

下周一晚上鋒面慢慢靠近台灣附近，各地天氣變得不穩定；曾昭誠表示，到下周二鋒面通過，各地都會有明顯降雨發生，後面的冷高壓下來，整體帶來的冷空氣為台灣明顯降溫。

降雨趨勢，曾昭誠表示，下周一白天東半部和各地山區有降雨機會，晚上開始各地降雨比較明顯一點點。下周一晚上到下周三清晨鋒面通過，東北季風或大陸冷氣團影響，不論迎風面或西半部都有降雨機會；特別是中部以北雨勢可能比較大，有雷雨機率。

曾昭誠表示，下周三至下周五鋒面通過了，持續受到東北季風或大陸冷氣團影響，也會有華南雲雨區從華南地區移出來，所以中部以北、宜花、各地山區都容易降雨。其他地方雨勢比較小，都還是有零星降雨機會。

溫度趨勢，曾昭誠表示，偏南風影響，今天到下周一白天各地溫度逐日升高一點點，都有機會來到25至30度高溫；特別是下周一鋒面來的前一刻，各地都有機會來到30度左右溫度，整體溫度偏熱，不過各地早晚仍偏涼。下周二東北季風南下或達到大陸冷氣團強度，白天溫度北部和宜蘭下降速度會比較明顯，從原本30度左右到下周二白天降到20度上下，中南部溫度稍微下降一點點。

曾昭誠表示，最冷的時間點可能會是下周三過後，下周三至下周五北部和宜蘭白天高溫降到18至20度左右，降幅是相當明顯的趨勢。中南部溫度也會隨之下降，由於下雨的關係，中南部溫度不會像這幾天這麼高。