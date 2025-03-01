用完的紙餐盒要回收嗎？環保局揭正解：丟錯恐罰6000元

吃完便當的紙餐盒到底要不要回收？對此，新北市環保局表示，使用完的紙餐盒屬於廢紙容器類，需要回收，若丟棄於一般垃圾，最高可處6000元罰鍰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新北市環保局在臉書表示，許多人都不清楚吃完便當後的紙餐盒到底該怎麼處理，正確答案是不可丟一般垃圾，回收屬於廢紙容器類，而正確的回收步驟應先倒掉殘渣，再進行沖洗，最後壓扁讓體積縮小。

新北市環保局強調，紙餐盒屬於廢紙容器類，民眾若未依照規定回收，可依違反《廢棄物清理法》告發，處以1200至6000元罰款。

貼文一出後，不少網友都表示「是回收，但與紙類又不同，紙類有細分、塑膠類也有細分，但還是很多人不知道」、「我都交給回收車，但常看見最後也是整袋丟進垃圾車」、「原來可以回收，但要洗乾淨」、「自己帶餐具就好，也不用擔心紙盒」。

此外，有網友提問「若真的洗不乾淨，丟一般垃圾，會被罰錢嗎？」，對此，環保局也回應「紙容器髒污嚴重，經清理後仍殘有大量的油脂或髒污，不適合回收再利用時，就請作為一般垃圾處理」。