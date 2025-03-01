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海關X光緝私添新兵 AI辨識將納肉製品電子煙等4大類

中央社／ 台北1日電
海關X光行李檢查儀示意圖。海關提供
海關X光行李檢查儀示意圖。海關提供

海關緝私新利器，財政部關務署預計投入新台幣逾2.7億元，從今年起藉助生成式AI模型，生成毒品藏匿於行李、郵包等的模擬X光影像，精進AI輔助辨識系統，並首度擴大辨識範圍到非毒品，預計4年內陸續新增肉製品、電子煙及加熱菸、鉅額成綑紙鈔、特定農產品等4種項目。

海關平均每年面對數百萬人次的入境旅客，以及千萬筆海、空運報關單量，為在第一線阻絕毒品於境外，關務署2021年7月起導入人工智慧（AI）輔助辨識系統，強化入境旅客託運行李、進口快遞貨物、進口郵包查緝量能，目前已達成特定毒品藏匿樣態辨識率達95%的目標。

不過，關務署官員坦言，毒品藏匿緝獲案例蒐集不易，且AI需要龐大訓練資料以提升識別正確度並降低誤判率，加上走私方式新招頻出，使海關必須「道高一尺、魔高一丈」，持續訓練AI系統增加可辨識的毒品藏匿特徵。

為此關務署端出「次世代人工智慧輔助緝私計畫」，官員指出，今年起將進一步導入生成式人工智慧（GenAI），訓練AI模型生成擬真的緝獲案例X光影像，這些模擬X光影像會經過儀器查驗關員檢視合格後，才逐步納入訓練資料庫，精進原有的AI輔助辨識系統。

現在市面上多數生成式AI模型具備產製一般圖片的功能，但生成X光影像的能力則相對低落，官員說明，接下來關務署可運用法務部提供的毒品樣本、或運用與毒品相近的原子序類樣本，模擬行李、郵包等多種藏匿情境，再由X光儀器擷取相關影像，加上海關多年累積的緝獲案例影像，進行生成式AI模型調教（fine-tuning），生成擬真的X光影像。

官員進一步指出，「次世代人工智慧輔助緝私計畫」除將藉生成式AI之力，突破關區AI輔助辨識系統的影像樣本蒐集瓶頸，也將首度擴及非毒品的辨識。

根據規劃，海關目標在今年10月新增至少1項指定毒品藏匿樣態種類（指毒品本身的物理特徵或特定夾藏處），並新建至少5種類別的特定肉製品識別能力。

後續從2026年起，官員表示，每年也都會新增至少1項指定毒品藏匿樣態種類，並設定分年計畫，預計2026年新建5種電子煙及加熱菸識別能力、2027年新建5種幣別的特定鉅額成綑紙鈔樣態種類識別能力、2028年新建5種類別的特定蔬果或農產品識別能力，且盼上述物品辨識率都能達到95%目標。

同時，官員說明，考量基隆關、高雄關、台北關、台中關地處港埠或機場，各關業務量、進出船機、貨品種類及數量不同，若把影像樣本全數混在同一個模型訓練，會很難取得成效，所以海關初步規劃訓練數個小型生成式AI模型，即針對行李、進口快遞貨物、進口郵包3大類分別調教，並進一步細分毒品、肉製品、電子煙等項目。

官員也提到，此計畫同步規劃透過建立AI擬真助教，支援關員智慧型問答對話，提升緝私能力。

根據「次世代人工智慧輔助緝私計畫」核定書，辦理期程為2025年至2028年度，4年總經費估約2億7577萬元，2025年度預算案編列經費約6472萬元。

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