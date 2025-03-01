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228連假旅客爆量 台鐵客運量日均突破80萬人次超出預期
台鐵公司表示，今年228連續假期旅運量大增，2月27日及昨天每日客運量均突破80萬人，超出預期，連假期間共加開99列次加班車，運能較平日提升5.3%，預計今、明天仍有一波人潮。
台鐵公司表示，前2天客運量分別達到81萬8,848人次及80萬9,524人次，超出預期；其中東部幹線疏運也有別於近期低迷的情況，分別達到8萬9,549人次及7萬5,402人次。
台鐵公司指出，為提升運能及服務，228連續假期共加開99列次加班車，運能較平日提升5.3%（東線11%、西線3%、南迴4.8%），提供充足客座，避免車廂擁擠，同時特別加強列車、路線、電力及號誌等設施巡檢，確保行車運轉安全正常，加上站、車第一線服務人員的努力，在旅客爆量的同時，仍能維持95％以上的準點率。
台鐵公司預估，今、明出遊及返工人潮將持續湧現，已做好準備，加強旅運服務，並遵照交通部指導，和高鐵、捷運、公路客運進行運具聯防。
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