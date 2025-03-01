蕃茄病害多 稼接抗病新種「台南1號」4日辦公開觀摩會
番茄是台灣重要蔬果，卻易受青枯病等病害侵襲影響收成。台南農改場經過多年努力最近選育出茄砧品種命名「台南1號」，新品種具有穩定抗青枯病能力，多種大小番茄品種都能嫁接改良，4日將舉辦田間觀摩發表會，歡迎有興趣的農民、業者參加。
蕃茄研究人員表示，新品種具穩定抗青枯病能力，可供不同小果和大果番茄品種作為嫁接砧木，優化植株生長勢，維持產量與品質，提升產業競爭力。
台南農改場訂4日上午10點在嘉義縣太保市舉辦「番茄品種嫁接茄砧台南1號暨IPM田間示範觀摩會」，將展示新品種茄砧嫁接不同番茄接穗品種與IPM相關技術，歡迎農友與業者參加交流分享。查詢可電洽06-5912901轉308、537。
台南農改場場長陳昱初說，番茄為重要蔬果作物，如何幫助降低農友栽培風險是重要工作，茄砧「台南1號」適合不同栽培環境，具優異生長勢與穩定產量，多種番茄品種都可嫁接此砧木提高植株耐病性和生長勢。
陳昱初說，示範觀摩與嘉義縣精緻農業協會理事長吳世彥合作，吳理事長為第2屆「永續善農獎IPM Award」得主，參加者將能透過活動實地觀摩IPM技術成果，包含精準用藥、天敵昆蟲煙盲椿、新銀行植物醉蝶花等，提供農友具體的田間管理參考。
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