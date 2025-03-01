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持續回暖！鄭明典：今起4天溫暖預報 下周二傍晚北風來

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持續回暖 鄭明典：有4天的溫暖預報 下周二傍晚北風來

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
228連假好天氣。攝影／林俊良
228連假好天氣。攝影／林俊良

持續溫暖舒適好天氣，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，有4天的溫暖預報，下周二傍晚才有北風下來。

中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，今明兩天的天氣穩定，僅花東零星雨。天氣回暖之時，金馬及中部以北地區，下周二鋒面過後的東北風下來之前，須注意霧或低雲，往返離島的交通留意相關航班資訊；北海岸明天至下周二注意霧；南部地區今天至下周二於清晨夜晚的時候，也要注意輻射霧影響能見度。

氣象署說，下周一鋒面接近，鋒面前緣暖溼空氣，帶來一些不穩定的環境，南部及花東地區降雨機率提高；下周一晚起至下周二鋒面通過，各地及台灣附近海域易有雨，降雨機率高，尤其西半部地區注意局部較大雨勢。春天鋒面降雨型態要留意短延時強降雨、瞬間強風，也可能伴隨雷擊現象。

氣象署說，下周三至下周五持續受到華南雲雨區東移影響，天氣仍不穩定，各地有局部雨。

氣溫方面，氣象署表示，下周一白天前，各地溫暖，西半部注意日夜溫差大，下周二起冷空氣南下，下周三起冷空氣影響，天氣明顯轉涼冷。

持續溫暖舒適好天氣。圖／取自中央氣象署網站
持續溫暖舒適好天氣。圖／取自中央氣象署網站

氣象署 鋒面

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