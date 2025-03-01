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女性私密處腫大3倍傳惡臭…因1愛美習慣出事 醫：再拖恐全身性感染

香港01／ 撰文：蘇菲亞
緊身褲示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
緊身褲示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

日日穿緊身褲後果可大可小！台灣有整形外科醫生分享，他曾接收1名行路跛腳的女病人，一脫褲內診即傳出惡臭，外陰部腫成3倍大還流出組識液，問診發現對方愛穿緊身褲，因為不通風私處易發癢，用手不斷去抓癢，抓破皮只墊紙巾就照顧穿緊身褲，狀況已持續3周。醫生安排手術發現下體有大膿包，屬嚴重蜂窩性組織炎，拖下去恐會恐化成壞死性筋膜炎。

外陰腫成3倍大　傳出惡臭

台灣整形外科醫生徐詣於節目《醫生好辣》受訪中提到，他曾接收1名從婦產科轉來的女病人，對方上門時行路跛腳，一脫下褲子內診即傳出濃烈惡臭，其外陰部腫成3倍大，流出組織液。

愛穿不透氣緊身褲　下身發癢

徐詣問診發現，女病人愛穿材質不透氣的緊身褲，私密處易發癢，受不了用手抓癢，愈抓愈腫大，破皮後只墊紙巾繼續穿緊身褲，全因她覺得「穿緊身褲比較漂亮」。女病人行動不便的情況持續了3周，傷口又傳出惡臭才到婦產科求醫。

私處有膿包　屬嚴重蜂窩性組織炎

徐醫生安手術，一切發現下體有大膿包，屬嚴重蜂窩性組識炎，再拖下去恐變成壞死性筋膜炎，產生全身性感染。術後女病人再接受抗生素治療，並與婦產科共同照護雖順利康復，但恐留下永久的疤痕。

當地婦產科醫生宋碧琳亦提醒，緊身褲、貼身牛仔褲、發熱褲等衣物都有機會讓女性私密處處於濕熱環境，形成痕癢。若遇上女性排卵期，下體容易有白色念珠菌感染，病人除了會癢，還會有白色分泌物；若合併細菌感染，則容易產生黃、綠色分泌物，也可能產生魚腥味，緊身褲少穿為妙。

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文章授權轉載自《香港01》

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