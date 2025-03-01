今出遊車潮湧現 省道易壅塞路段一次看

今天是228連假第2天，公路局表示，今出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段預計包含銜接國道快速公路、主要省道幹道及觀光景點聯外道路等。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台64線中和至國3路段東向、台65線土城至國3路段南向、台2線外木山至大武崙、台15線鳳鼻尾路段至竹港大橋路段南向、台61線龍井至中彰大橋路段南向、台18線中埔路段、台1線加祿至內獅路段南向等。

公路局說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5734班次，疏運10萬4028人，疏運人數較前年同期減少1.2%；東部國道客運路線共計行駛1635班次，疏運3萬2775人，疏運人數較前年同期增加20.0%。

出遊車潮湧現，公路局表示，省道易壅塞路段預計包含銜接國道快速公路，如北部台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道）。

主要省道幹道，如台61線鳳鼻至香山北上路段、中彰大橋路段及觀光景點聯外道路北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9甲線新店至烏來路段；中部台3線大湖路段、台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。