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228連假南北返車潮齊出 國道上午9地雷路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
連假國道多處路段湧現車潮。聯合報系資料照
連假國道多處路段湧現車潮。聯合報系資料照

今為和平紀念日連續假期第2天，高速公路局指出，今天凌晨0至5時交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均1.3倍；預估今天交通量為115百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，預判今上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統等9路段。

高公局表示，昨天全日交通量為116.6百萬車公里，為平日年平均1.3倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為平日年平均1.3倍，昨日路況除國5南向石碇至頭城路段於晚間7時逐漸紓解外，其餘路段於下午4時後大致順暢。

高公局表示，今天相關疏導措施包括5至12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費等。

此次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判，尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局呼籲，民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於傍晚5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局預判今上午壅塞路段。圖／高公局提供
高公局預判今上午壅塞路段。圖／高公局提供

國道 高公局

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