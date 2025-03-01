228連假南北返車潮齊出 國道上午9地雷路段一次看

今為和平紀念日連續假期第2天，高速公路局指出，今天凌晨0至5時交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均1.3倍；預估今天交通量為115百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，預判今上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統等9路段。

高公局表示，昨天全日交通量為116.6百萬車公里，為平日年平均1.3倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為平日年平均1.3倍，昨日路況除國5南向石碇至頭城路段於晚間7時逐漸紓解外，其餘路段於下午4時後大致順暢。

高公局表示，今天相關疏導措施包括5至12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費等。

此次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判，尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。