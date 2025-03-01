快訊

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

繼MSN之後…Skype也掰了！微軟宣布5月5日停用 未來改用這軟體

在白宮與川普吵架、憤怒離場！澤倫斯基：感謝美國、尊重川普

晴朗暖熱防空汙 下周一晚變天鋒面雷雨+冷氣團再轉溼冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周一白天台灣主要受高壓迴流影響，各地天氣以晴時多雲為主，僅東部偶有零星地形降雨，氣溫偏暖熱。各地低溫約17至20度，白天高溫普遍可達25至30度，南部局部地區甚至超過30度。聯合報系資料照
今天至下周一白天台灣主要受高壓迴流影響，各地天氣以晴時多雲為主，僅東部偶有零星地形降雨，氣溫偏暖熱。各地低溫約17至20度，白天高溫普遍可達25至30度，南部局部地區甚至超過30度。聯合報系資料照

今天為和平紀念日連續假期第2天，把握這幾天的穩定天氣，下周二起將降溫轉陰雨。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天至下周一白天台灣主要受高壓迴流影響，各地天氣以晴時多雲為主，僅東部偶有零星地形降雨，氣溫偏暖熱。各地低溫約17至20度，白天高溫普遍可達25至30度，南部局部地區甚至超過30度。

空氣品質方面，林孝儒表示，西部位處背風面，環境風速偏弱，易有霧影響能見度，空氣品質可能不佳，外出時多加注意。

環境部提醒麥寮地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、雲嘉南地區、湖口、二林、大城地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

下周一晚間至下周二鋒面通過，接續大陸冷氣團南下，各地天氣將有明顯的降雨及降溫轉變了。林孝儒表示，各地將轉陰，有短暫陣雨或雷雨的可能，期間需留意短時強降雨的發生。氣溫降幅顯著，北部及東部降至14至21度，中南部約15至27度。

下周三至下周末受冷氣團及東北季風持續影響，林孝儒表示，加上華南雲系東移，北部及東部持續陰天，有短暫陣雨，中南部則為陰或多雲，山區偶有短暫降雨。氣溫方面，北部及東部偏冷，約13至19度；中南部高溫約18至25度，低溫約14至17度。

林孝儒表示，整體來說，周末至下周一受高壓迴流影響，天氣穩定且白天較為暖熱，適合戶外活動，但西部地區需注意晨間霧害與空氣品質不佳的影響。下周一晚間起隨鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地將轉為陰雨天氣，氣溫明顯下降，特別是北部與東部，溼冷感受將更為明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 氣溫

延伸閱讀

溫暖如夏飆32度高溫 吳德榮：下周二首波春雷響再有冷氣團

濃霧特報 把握溫暖好天氣 下周二雷雨+冷氣團連日溼冷

空品不良高峰已過 環境部：明天西半部轉橘等級

228連假空氣品質亮紅燈 醫：戴口罩降傳染風險

相關新聞

溫暖如夏飆32度高溫 吳德榮：下周二首波春雷響再有冷氣團

今天是和平紀念日連續假期第2天，預期仍是溫暖舒適好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

不斷更新／228連假第2天國道18地雷 國5北上恐從中午前塞至凌晨

國道部分路段車流湧現，根據警廣即時路況，國1南向楊梅至新竹車流已明顯增加，上游大範圍入口匝道儀控啟動管制；國1南向高架楊梅端至湖口車多，車速只有35公里；國1南向76.7公里處湖口前，外側車道有大客車拋錨，人員在現場換胎中，造成後方回堵5公里。

天氣展望 3月仍有冷空氣南下 未來1周降溫防大雨開轟

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中後受鋒面及華南雲雨區影響，各地氣溫...

橘世代／【學習不老】90歲重返校園

「九十歲還能回校園念書嗎？」這是許多人的疑問，家喻戶曉的氣象主播李富城用行動給出令人驚嘆的答案。他高齡九十歲，親手操作錄...

無力住院照顧 外送員選擇讓老父在家邁向死亡

一名年長伯伯平常與太太、兒子同住，伯伯雖然意識清楚，但是長期臥床，生活起居仍仰賴他人照顧。有次發生嚴重尿路感染，護理師在...

晴朗暖熱防空汙 下周一晚變天鋒面雷雨+冷氣團再轉溼冷

今天為和平紀念日連續假期第2天，把握這幾天的穩定天氣，下周二起將降溫轉陰雨。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天至下周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。