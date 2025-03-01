晴朗暖熱防空汙 下周一晚變天鋒面雷雨+冷氣團再轉溼冷

今天為和平紀念日連續假期第2天，把握這幾天的穩定天氣，下周二起將降溫轉陰雨。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天至下周一白天台灣主要受高壓迴流影響，各地天氣以晴時多雲為主，僅東部偶有零星地形降雨，氣溫偏暖熱。各地低溫約17至20度，白天高溫普遍可達25至30度，南部局部地區甚至超過30度。

空氣品質方面，林孝儒表示，西部位處背風面，環境風速偏弱，易有霧影響能見度，空氣品質可能不佳，外出時多加注意。

環境部提醒麥寮地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），北部、雲嘉南地區、湖口、二林、大城地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

下周一晚間至下周二鋒面通過，接續大陸冷氣團南下，各地天氣將有明顯的降雨及降溫轉變了。林孝儒表示，各地將轉陰，有短暫陣雨或雷雨的可能，期間需留意短時強降雨的發生。氣溫降幅顯著，北部及東部降至14至21度，中南部約15至27度。

下周三至下周末受冷氣團及東北季風持續影響，林孝儒表示，加上華南雲系東移，北部及東部持續陰天，有短暫陣雨，中南部則為陰或多雲，山區偶有短暫降雨。氣溫方面，北部及東部偏冷，約13至19度；中南部高溫約18至25度，低溫約14至17度。

林孝儒表示，整體來說，周末至下周一受高壓迴流影響，天氣穩定且白天較為暖熱，適合戶外活動，但西部地區需注意晨間霧害與空氣品質不佳的影響。下周一晚間起隨鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地將轉為陰雨天氣，氣溫明顯下降，特別是北部與東部，溼冷感受將更為明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。