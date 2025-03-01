睽違15年半再現奇景「土星環消失」 天文館預告是這天

3月夜空亮點多，台北市立天文館預告5日就有「月掩昴宿星團」、8日為今年首次水星「東大距」、24日時隔15年半再現「土星環消失」奇景，還有金星、木星與火星等一連串的行星合月，都是值得關注的天象。

天文館說，土星被譽為太陽系最美行星，以分布在赤道面上寬達28萬公里的光環著稱，其厚度僅10公尺至1公里，所以每隔13年至15年，當土星赤道面剛好正對地球時，原本壯觀的土星環因側向地球，傾角變成0度而消失，即使以望遠鏡也無法看見。

天文館進一步指出，上次發生是2009年8月11日，15年半後的3月24日將再度重現此奇景，可惜因土星太過接近太陽而無法觀察。

天文館表示，土星3月起將從7大行星串列中退場，月亮則將逐一拜訪其他行星，尤其以1日水星合月最美，傍晚19時前，一彎眉月正在水星上方相互輝映，2日金星合月、6日木星合月、9日火星合月也都各具風情。

天文館提到，月球行經各行星途中，將於3月5日晚間9時至午夜前通過天空中最明亮、俗稱「七姐妹星團」的昴宿星團，肉眼即可欣賞；透過雙筒望遠鏡可觀察到星團中4.3等「昴宿二」，晚間9時26分自月球暗緣被掩蔽消失、晚間10時24分復出，另有3.9等「昴宿四」於晚間9時52分掩入、晚間10時27分復出的奇妙景象。