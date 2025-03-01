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溫暖如夏飆32度高溫 吳德榮：下周二首波春雷響再有冷氣團

溫暖如夏飆32度高溫 吳德榮：下周二首波春雷響再有冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周一台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，白天溫暖如夏、早晚涼，各地最高氣溫將升至30度以上。記者林俊良／攝影
今天至下周一台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，白天溫暖如夏、早晚涼，各地最高氣溫將升至30度以上。記者林俊良／攝影

今天是和平紀念日連續假期第2天，預期仍是溫暖舒適好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧；花東偶有零星、少量飄雨的機率。

他說，今天白天溫暖如夏、早晚涼，本島各地區的最高氣溫將升至30度以上。北部13至30度、中部14至31度、南部16至32度、東部16至30度。今天金門及西半部空氣品質仍不佳，戶外活動應注意。

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

下周一午夜起鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。吳德榮說，下周二鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展的機率，預期首波春雷乍響；冷空氣緊接南下，氣溫驟降，乍暖還寒，應特別注意氣溫的劇烈變化，溫差變化超過15度。

吳德榮表示，下周三至9日北台灣不但受冷空氣影響最大，一波波的水氣通過、伴隨降雨、且偶有較大雨勢，感覺特別溼冷，為典型春寒雨若泉的天氣型態；其他地區亦有明顯變化，要注意調適。各國模式模擬這波冷空氣，雖僅接近大陸冷氣團的強度，但在部分平地仍有10度左右最低氣溫出現的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫 馬祖

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