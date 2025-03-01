天氣展望 3月仍有冷空氣南下 未來1周降溫防大雨開轟

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期中後受鋒面及華南雲雨區影響，各地氣溫明顯下降並有局部較大雨勢，期末至第2周氣溫逐日回升；第2周受南方水氣影響，北部及東半部有短暫雨。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象署並發布季長期天氣展望，氣象署說，就氣候上而言，3月及4月逐漸進入春天的季節，西半部易有局部霧發生的機會。此時大陸冷高壓強度逐漸減弱，南方暖空氣勢力漸漸增強，當南、北勢力於台灣附近交鋒時，為台灣春雨的重要來源之一，但因春季的天氣系統移速較快，預報不確定性較大。5月起逐漸進入梅雨季，若鋒面在台灣附近徘徊，容易帶來降雨，並有伴隨雷雨或豪大雨發生的機會。

未來一季台灣的氣溫預報部分，3月仍有冷空氣南下影響機率，北部及東北部天氣稍轉涼，中部與南部氣溫正常；4月至5月為正常至偏高。雨量預報方面，3月至5月的降雨為正常至偏少。