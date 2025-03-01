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不斷更新／228連假第2天出遊車潮高峰 國道避開18地雷路段

聯合報／ 記者楊德宜周湘芸／台北即時報導
228連假適逢春季賞花時節，且天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮。圖為昨天國1彰化系統交流道到彰化交流道南下路段湧現大量車流。記者劉明岩／攝影
228連假適逢春季賞花時節，且天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮。圖為昨天國1彰化系統交流道到彰化交流道南下路段湧現大量車流。記者劉明岩／攝影

（5:30更新）

今天為和平紀念日連續假期第2天，目前國道各區車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

228連假適逢春季賞花時節，且天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，國道今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

高公局呼籲民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

和平紀念日連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
和平紀念日連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
和平紀念日連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
和平紀念日連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
和平紀念日連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供
和平紀念日連續假期國道相關疏導措施。圖／高公局提供

國道 馬祖

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