濃霧特報 把握溫暖好天氣 下周二雷雨+冷氣團連日溼冷

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象署說，今天台灣環境水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨；環境為偏南風，白天氣溫持續回升，各地早晚天氣稍涼；低溫中部以北及東北部14至17度，南部及花東18至20度，西半部高溫約28、29度，中南部內陸近山區氣溫還會再略高一些，東半部約26、27度；而離島澎湖全天18至22度，金門14至21度，馬祖11至16度。

明天環境風場為偏南風，各地更加暖熱，早晚天氣稍涼；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

下周一白天持續溫暖微熱，鋒面接近，天氣漸轉不穩定，南部、東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下周一晚起至下周二鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；西半部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下周三至下周五東北季風或大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，各地天氣溼冷，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

下周六至3月10日東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣持續偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

今天至下周二清晨金門、馬祖、中部以北地區、基隆北海岸及清晨南部地區有局部低雲或霧影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意交通安全。春季天氣變化快速，雲雨區、鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。