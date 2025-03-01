橘世代／【學習不老】熟齡生活 別忘社交找快樂

人生不同階段有不同的目標，台北榮總情緒精準醫療中心主任、陽明交大教授李正達表示，五十歲還是壯年，事業處於衝刺階段，也多為核心決策者，此時人生還是很燒腦。要注意的是體力下降，例如工作負荷變大，責任加重，承擔壓力的能力可能沒有以前好，建議在工作跟生活找到平衡，設法把休閒安排到生活中。

六十五歲以上，應安排一些與人接觸的社交活動，李正達舉例，可參加社區據點或銀髮學院，這些場域強調結構性活動，達到有效刺激，記得以自己覺得快樂、滿足的方向進行，不要離原本的興趣太遠，例如內向的人選擇靜態活動、外向的則可以參加團體項目。

國立東華大學教育與潛能開發學系教授李明憲提醒，現在ＡＩ工具很方便，例如ChatGPT，只要會問問題就可以得到答案，建議政府擬定策略，例如媒合大學生，一對一教導長輩使用科技資源，同時促進世代相處。另外，科技詐騙也是熟齡族群會碰到的難題，也要避免過度投入心靈課程或宗教等。