橘世代／【學習不老】善用線上資源 學習避免太複雜

雖說學習是終身的事，但許多熟齡人士重回校園或學習新事務，一開始可能覺得挫折，專家表示，持續學習對於延緩大腦老化有幫助，但大腦掌管記憶的海馬迴，控制情緒的前額葉，卻隨年紀增長而退化，建議學習應避免內容太複雜，也要考量身體靈活度與反應力，學習資源的可近性等。

台北榮總情緒精準醫療中心主任、陽明交大教授李正達表示，退化是人體一定會面臨的問題，從腦科學角度看來，最顯著是和記憶力有關的海馬迴，容易受到壓力跟老化影響；第二是前額葉，類似電腦的中央處理器，退化會導致大腦處理速度變慢。

對於熟齡族群的學習，李正達建議，內容不要太複雜，降低倚靠記憶力的比重，可以運用最近流行的「ＡＩ（人工智慧）」，例如透過課程教導年長者使用相關的App，即便只是小小的改變，但人一旦學會一樣新事物，會產生成就感和滿足感，切勿「眼高手低」，把目標放太遠，沒考慮到能力落差，出現反效果。

第二個要考量身體靈活度、反應能力、運動能力。李正達說，很多憂鬱和情緒疾患的病人動不起來，狀態好一點時，腦部能力和情緒回復，但動作還是變慢，很多六十五歲以上族群伴隨周邊神經問題，如椎間盤突出、脊椎滑脫等，此時不宜勉強。

對行動受限的熟齡族群，李正達說，活動設計要顧及身體與判斷能力，如果行動不便，可以選擇手眼併用、動手動腦的簡單小遊戲，如果連移動都困難，就可能需要運用長照資源，例如復健資源提供者，到長輩家裡陪伴互動。

國立東華大學教育與潛能開發學系教授李明憲指出，社區大學、空中大學等管道可提供學習資源，還有線上資源可隨時隨地學習，如果對科技資源不熟悉，學習曲線比年輕人長，但不要因挫折而卻步。