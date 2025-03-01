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橘世代／【學習不老】持續刺激大腦 神經靈活防失智

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

「活到老、學到老」是大家耳熟能詳，專家指出，學習有助於有效或持續地刺激大腦，讓大腦持續運作、增加神經靈活度，避免失智。另外，ＡＩ時代來臨，數位掛帥，若不會使用第三方支付或線上訂票等功能，如同「數位殘障」，學習，才能不老。  

台北榮總情緒精準醫療中心主任、陽明交大教授李正達說，臨床很多個案，離開職場，退休之後，開始出現認知退化與情緒退休，例如記憶力嚴重減退、不開心，甚至出現假性失智狀態。學習的重要性在於藉由有效或持續地刺激大腦，持續動腦，有助於預防失智。

學習有多元面向，國立東華大學教育與潛能開發學系教授李明憲指出，熟齡階段的學習任務，並非特殊技能或生存取向，而是新知識與生活規畫，這群人經濟穩定，終身學習才能避免與社會脫節，現在社會變動快速，不會使用第三方支付、不會網路訂票，恐因為需要他人協助而加重老化感、邊緣感，進而害怕出門。  

李正達說，許多人離開職場後，和外界接觸變少，甚至離群索居，便開始懷疑存在的價值。熟齡族群的記憶力、反應速度、動作靈活度等，確實可能不如年輕人，但人生智慧與經歷一定比年輕人豐富，學習有助增加知識、訓練腦力，也能透過社交，和他人產生話題，拓展人脈外，藉由分享智慧、經驗，找到自己的價值或歸屬感。有些人年紀大了，出現孤獨感，李正達表示，這是憂鬱症的核心症狀，透過安排生活、重新建立生活重心，找到生活目標，讓大腦練習，也不會東想西想，出現負面想法。  

李明憲舉例，日本鼓勵高齡再就業，這並不是要搶年輕人工作，如果能為自己賺點旅費也開心，或讓他們準備演講。有些人離開職場身心狀態還很好，可持續貢獻社會。

失智 年輕人

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