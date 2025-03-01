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兒少遭性侵易轉成加害者 男性受害占25% 恐有黑數

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

網路交友使對方身分難辨真假，衛福部統計性影像受害者不只女性，男性受害者約占三成，且兒少性侵案件中，每4位受害者就有1人是男性，占比達25％。衛福部保護司長張秀鴛表示，社會普遍對男性被害人關注較少，男性也受社會框架影響，擔心遭嘲笑多選擇沉默，導致許多案件未被揭露，受害者恐有黑數。

據保護司的實務觀察，男性的性影像受害案件，多與多元性傾向有關，如女性在網路上利用男性大頭貼冒充男性，讓男同志卸下防備，騙取其性影像；男同志間也存在互騙性影像的情況，而戀童者會冒充自己也是未成年身分，詐騙未成年男性性影像。

「性侵害案件中，約六成被害人為兒少，其中四位兒少有一人是男性」，張秀鴛表示，據專家轉述，兒少性侵受害者在事發前多不具有性經驗，使男幼童遭性侵時，其內心狀態易由羞愧、受傷、痛苦，轉為對性的探索、興奮及滿足，並形成「想與人分享」心理，進而由受害者轉為潛在加害人，許多性侵害加害人接受輔導治療時，發現其生命歷程中曾是性暴力受害者。

張秀鴛說，性侵害被害人常會因為加害者擁有權勢、社會地位，使得他們在年幼時不敢發聲，長年背負沉重壓力。也有許多被害人在童年或青少年時期因害怕不被相信、擔心遭到二次傷害或因社會環境而選擇沉默，多年後才可能選擇公開經歷。

張秀鴛說，性暴力被害者，往往需要長時間心理復原與重建，強化民眾對性暴力認知和防治意識至關重要，建立零容忍環境才能真正防止性暴力發生。

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