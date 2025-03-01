佛光山點燈 讓世界亮起來

佛光山和國際佛光會發起「給自己一盞燈 讓世界亮起來！」全球點燈祈願行動，邀請社會大眾明天下午二時至四時，以任何形式，點一盞心燈，以匯聚願力，集合能量，共同祈福闔家平安、世界和平，歡迎全球雲端連線，共襄盛舉。

由佛光山寺主辦，國際佛光會中華總會承辦的禪淨共修獻燈祈福法會，自一九九三年舉辦迄今已持續卅二年，從未間斷。佛光山寺表示，今年發起點燈行動的初衷，是秉持星雲大師的開示「解在一切佛法，行在禪淨共修」，匯集大眾意識、收攝散亂身心，期望透過點燈祈福，共同「身做好事、口說好話、心存好心」，共結法緣，點亮心燈，回向闔家吉祥，社會祥和、國泰民安、世界和平。

國際佛光會表示，在這鉅變又不確定的年代，天災頻仍，戰火延燒，爭端不斷，對於和平、和諧、平安的祈求，已成為全人類的共同渴望。佛光山寺和國際佛光會將於明天下午，在台北小巨蛋聚集近一萬五千名來自全台各縣市以及澳洲、巴拉圭等海外的民眾，共同參與「佛光山二○二五年禪淨共修獻燈祈福法會」。

國際佛光會表示，屆時除透過電視和網路直播活動外，也發起「給自己一盞燈 讓世界亮起來！」全球點燈祈願行動，歡迎全球大眾不分地域、宗教、種族，以各自方便的形式點一盞燈，甚或一盞心燈響應，以匯聚更大的能量，祈福闔家平安、世界和平。